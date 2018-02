Zeeland wordt wakker: proefboringen, wijnazijn en curling met politici

Zicht op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Proefboringen

Zeeland geeft toestemming voor het doen van proefboringen op de grens van Tholen en Brabant. Onderzocht wordt of warmte kan worden gewonnen uit de aarde. Maar er zijn wel risico's aan de boringen, zoals trillingen, grondwatervervuiling en schade aan waterkeringen.

Mari-Anne Roelse maakt op ambachtelijke wijze Zeeuwse wijnazijn (foto: Omroep Zeeland)

Wijnazijn

Begin jaren '90 probeert Mari-Anne Roelse appelcider te maken. Ze denkt dat het probeersel is mislukt en de cider verdwijnt in een afgedekt vat in een keukenkastje. Pas jaren later opent ze het vat opnieuw en wat blijkt? Het is appelciderazijn geworden en een nieuwe hobby is geboren.

Curlingquiz in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Curlingquiz

Niet de raadszaal maar de ijsbaan was dinsdagavond het strijdtoneel van politici op Schouwen-Duiveland. De krant Wereldregio had de lijsttrekkers uitgedaagd voor een curlingquiz.

Hardlopen met een opkomende zon bij 's-Heerenhoek. (foto: Piet Grim (via Omroep Zeeland Flickr))

Flinke zonnige perioden, maar in de loop van de dag vanuit het westen sluierbewolking, die steeds dikker wordt. Matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidoost en maximumtemperatuur 6 a 7 graden. Vanavond gaat het regenen.