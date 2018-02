Leider motorclub No Surrender opgepakt in Hulst

Naar aanleiding van de arrestatie van Rico R. onderzoekt de politie drie locaties. Het gaat om de woning van R., een bedrijfspand in Hulst en een café in Clinge waar de motorclub vaak clubavonden heeft. De politie hoopt bewijs te vinden dat in verband kan worden gebracht met criminele activiteiten.

Grote actie

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk noemt het een grote politieactie. "Tientallen agenten zijn op dit moment bezig met het zoeken naar bewijsmateriaal." De politie kwam de man op het spoor dankzij een samenwerking met de collega's uit Noord-Nederland.

Het huis van de verdachte Rico R. uit Hulst (foto: Provicom)

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk legt uit wat er gebeurt bij de zoekactie

De aanhouding van Rico R., die één van de kopstukken van motorclub No Surrender is, volgt op het oppakken van No Surrender-leider Henk Kuipers. Hij werd in december in Emmen aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Hij zit nog altijd vast.

Een criminele organisatie is een organisatie die het plegen van misdrijven als doel heeft. Rico R. wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan criminele organisatie onder de vlag van motorclub No Surrender. Het oogmerk van de criminele organisatie is onder anderen het plegen van geweldsdelicten en het bezit van en de handel in verdovende middelen.

