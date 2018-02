Anita en Ed trappen jubileumjaar af met smartlap

Tranentrekker

Kaarsje In Mijn Hart is een 'onvervalste smartlap', zegt het duo. 'Een echte tranentrekker'. De productie is gedaan in hun eigen Coldhofsoundstudio, aangevuld met de pedal steel en sologitaar-partijen vanuit de Nastraxstudio in Nashville.

De twee werken in hun eigen Coldhofsoundstudio op dit moment aan een dubbel-cd. Daarop komen 20 Nederlandstalige liedjes en 20 Engelstalige classic countrysongs te staan. Van Kaarsje In Mijn Hart is een videoclip verschenen, gemaakt door William ten Kate.

Anita tijdens de opnames van de videoclip voor Kaarsje In Mijn Hart (foto: Coldhofsound)

In 1978 zong zangeres Anita spontaan mee bij De Edger Boys, de band van Ed Kouwenhoven. Het was het begin van de muzikale carrière van het echtpaar Anita en Ed.

Altijd vrolijk

De twee staan bekend als het 'altijd vrolijke muziekduo'. De muziek is er dan ook naar: Wat Gaan We Nu Eten, Chinees Indisch Restaurant en Hé Ouwe Gek. Maar Anita en Ed zongen ook gevoelige liedjes als Waar is de Poort (1982), Ti Amo (2008) en Meer Dan Een Naam Op De Muur (2013).

Tijdens optredens staat ook muziek van Tina Turner, Meat Loaf, AC/DC tot Frans Bauer of de Zangeres zonder Naam op het repertoire.