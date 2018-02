SGP/ChristenUnie Borsele komt om in de kandidaten

Robert Hoogesteger uit Baarland is nieuw op de kieslijst van de SGP/CU. Zijn politieke ervaring is naar eigen zeggen: nul. Hoogsteger is adviseur op het gebied van energiebesparing en 26 jaar jong. Hij is met zijn leeftijd geen uitzondering op de lijst. De gemiddelde leeftijd is nog geen 39 jaar.

Bijbelgordel

De Staatkundige Gereformeerde Partij en de ChristenUnie in Borsele hebben de kandidaten voor het uitzoeken. Ze kunnen putten uit een groot reservoir aan mensen, want de gemeente maakt deel uit van de zogeheten Bible Belt. Dat is een deel van Nederland waar veel reformatorische christenen wonen en die van Zeeland als een soort gordel tot in Overijssel loopt.

De Bible Belt in Nederland (foto: Danny Cohen)

Dat betekent niet dat de kandidaten zich als vanzelf aanmelden en de partij gemakzuchtig achterover kan leunen. Integendeel. De SGP/CU in Borsele maakt veel werk van het scouten van nieuwe mensen. Er zijn drie zogeheten pkv's, plaatselijke kiesverenigingen in de plattelandsgemeente. Mensen in die pkv's zijn continu op zoek naar nieuw talent voor de partij. Daarboven staat een gemeentelijke afdeling die samen met een selectiecommissie kandidaten weegt.

Op tijd werven

Volgens fractievoorzitter Gijsbrecht Gunter, 39 jaar en manager externe relaties en communicatie bij Yara Sluiskil B.V., staat of valt een goede kandidatenlijst bij een tijdige planning: "Veel partijen beginnen zich pas vlak voor de verkiezingen druk te maken over het vormen van een kieslijst. Dan is het te laat. Begin op het moment dat je mensen ziet die bepaalde thema's aan het hart gaan of die vanuit het bedrijfsleven een steentje bijdragen. Betrek die er al heel vroeg bij."

Gijsbrecht Gunter, fractievoorzitter van de SGP/CU in de gemeente Borsele. (foto: Omroep Zeeland)

Een partij die niet uit een groot reservoir aan mensen kan putten is Alert! op Schouwen-Duiveland. Alert! is in 2002 ontstaan, in de politiek onrustige tijd na de moord op Pim Fortuyn. Momenteel heeft Alert! één zetel in de raad, maar in maart doet de partij niet mee aan de verkiezingen. Reden: onvoldoende mensen om een fractie en een steunfractie in de been te houden.

Volgens partijvoorzitter Marc le Clercq spreekt zijn partij veel mensen aan die oorspronkelijk niet uit Zeeland komen. Nieuwkomers dus. Een 'natuurlijke aanhang', zoals de SGP die heeft in Borsele, is er daarom niet. Le Clercq zegt er alles aan gedaan te hebben om mensen te werven, maar geïnteresseerden schrikken van de tijd die je met het raadswerk kwijt bent. "Vaak toch zo'n twee dagen", aldus Le Clercq.

SP Schouwen-Duiveland zat op het randje

Met de SP in de gemeente Schouwen-Duiveland leek het dezelfde kant op te gaan. Door gebrek aan mensen leek het erop dat de socialisten in maart niet meer mee zouden doen. Maar door commotie die ontstond na verschillende publicaties lukte het de SP toch om voldoende geschikte kandidaten te vinden.