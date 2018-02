Vlissingse lobby voor Zeeuwse pulsvisserij

Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen voert samen met andere Nederlandse gemeenten een lobby tegen een Europees verbod op de pulsvisserij. (foto: Omroep Zeeland)

Een verbod van de pulsvisserij zou een ramp voor de visserij in Zeeland zijn" John de Jonge, wethouder economie Vlissingen

Volgens wethouder John de Jonge (economie) zou dat een ramp zijn voor de visserij in Zeeland en heel Zuid-West Nederland. De wethouder vindt het nog niet te laat voor een lobby, omdat de Europese Commissie en de Raad van Ministers uiteindelijk bepalen of de pulsvisserij wordt verboden.

Vlissingen zet samen met andere Nederlandse gemeenten de lobby voor de pulsvisserij voort. Het Europees parlement wil de visvangst met behulp van stroomstootjes verbieden. (foto: oz)

Ratio versus emotie

Voor het besluit van het Europees parlement werd er al druk gelobbyd, maar het resultaat was voor de Nederlandse pulsvissers dus negatief. De lobby wordt nu voortgezet. Met mensen die bij de besluitvorming een rol spelen worden gesprekken gevoerd. De Jonge hoopt dat het besluit dan meer wordt genomen "op basis van ratio in plaats van emotie". Wanneer het besluit over de pulsvisserij zal vallen is nog onbekend.

