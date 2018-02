Dragonfly neemt na 50 jaar alsnog album op

Dragonfly - Celestial Dreams (1968)

Dragonfly ontstond in Middelburg en bestond slechts, van 1967 tot 1969. De band bracht twee singles uit, Celestial Dreams en Celestial Empire. Platenlabel Phonogram kwam destijds de belofte om een album op te nemen niet na. Dat was één van de redenen voor het uit elkaar gaan van de band. Nu komt dat album er alsnog.

De band bestond destijds uit John Caljouw (zang), Huib Pouwer (drums), Rudy de Queljoe (gitaar) en Tonny de Queljoe (bas). De plaats van de in 1983 overleden Tonny wordt ingenomen door Cees van der Laarse. De Zeeuwse drummer Alvin Manuhawa maakt het viertal compleet.

Pink Floyd

Dit weekend is het vijftig jaar geleden dat Dragonfly optrad in het voorprogramma van Pink Floyd in Terneuzen en Vlissingen. Zaterdag opent de band daarom de theatervoorstelling 'Pink Floyd in Nederland' van Charles Beterams in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Charles is met John Caljouw en Rudy de Queljoe donderdag te gast bij Omroep Zeeland Radio, tussen 12:30 en 13:00 uur in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer