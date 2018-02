Oud-Georgische president Saakasjvili vestigt zich in Nederland

Volgens de advocaat bevinden Hammerstein en Saakasjvili zich bij een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst in Rotterdam om de verblijfspapieren in orde te maken. De ex-president werd maandag Oekraïne uitgezet en verbleef tot woensdag in Polen.

Dat de oud-president zich in Zeeland zal vestigen is niet waarschijnlijk. Volgens Hammerstein is Saakasjvili van plan zich te vestigen in Amsterdam. Bij de gemeente Terneuzen zijn in ieder geval geen berichten binnengekomen van zijn eventuele komst.

Gezinshereniging

Roelofs en Saakasjvili zijn al ruim twintig jaar getrouwd en hebben twee kinderen. Eerder diende Saaksjvili volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek in om op basis van gezinshereniging naar Nederland te komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldde in december dat Saakasjvili daarvoor in aanmerking komt.