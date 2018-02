Wie heeft de dode bruinvis gestolen bij Zoutelande?

De plaats-delict in Zoutelande waar het dier is gestolen (foto: Adrie de Nooijer)

De bruinvis werd vanochtend gevonden door de strandbewaking van Zoutelande. "Het dier lag op het strand en was al wat aangevreten door de meeuwen", zegt Adrie de Nooijer van de strandbewaking. "Hij was een meter groot, het was nog een jonkie. Bruinvissen vinden we wel vaker."

Slechts een afdruk in het zand

Maar het is de eerste keer dat de bruinvis werd gestolen. "Ik bracht het beest met de trekker naar de dijk en daar zou het beest opgehaald worden." Een klein uurtje later arriveerde de medewerker en die zag slechts een afdruk van het beest in het zand.

Het dier zou worden opgehaald om bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht de doodsoorzaak te achterhalen. Het is, volgens faculteit Diergeneeskunde dan ook te betreuren dat het dier nu 'vermist' is. Bruinvissen zijn beschermde soorten. Het is het illegaal om (materialen van een) bruinvis in handen te hebben zonder vergunningen. Daarnaast kunnen ze overdraagbare ziektes met zich meebrengen.

De dode bruinvis die vanochtend werd gevonden op het strand bij Zoutelande (foto: Adrie de Nooijer)

Adrie de Nooijer weet dat de bruinvis er maar korte tijd heeft gelegen, maar heeft geen idee waarom het dier is verdwenen. "Misschien dat er mensen zijn die het willen hebben om het skelet."