Stamcafé No Surrender Clinge 'geen gewoon café'

Om 6.00 uur vanochtend begon de politie met een grote actie in en rondom Hulst. De 41-jarige Rico R. werd van zijn bed gelicht en zijn woning werd doorzocht. R. woont in Hulst en is een van de landelijke leiders van motorclub No Surrender.

Naast zijn woning werd er ook gezocht in zijn bedrijfspand in Hulst, een recyclingbedrijf in oud ijzer. De derde locatie waar de politie een inval deed is een café in Clinge dat dient als clubhuis van de Zeeuws-Vlaamse afdeling van de motorclub.

Het café ligt in het centrum van Clinge aan de 's-Gravenstraat. Verschillende omwonenden zeggen tegen Omroep Zeeland dat algemeen bekend is dat dit hét café van de motorclub is. De gewone inwoner van Clinge komt er niet.

Alleen met kermis en carnaval

Volgens een omwonende gebeurt het enkel met kermis of carnaval soms dat inwoners van het dorp er binnenstappen: "Sommigen zijn nieuwsgierig en willen eens een kijkje nemen, maar ik niet hoor", zegt een vrouw die schuin tegenover de kroeg woont.

De buurtbewoners zeggen nauwelijks last te hebben van de motorclub. Een buurvrouw zegt alleen een keer op vrijdagavond harde muziek gehoord te hebben, maar verder nooit iets van de aanwezigheid van de motorclub te merken.

