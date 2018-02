Vlissingen wijst reddingsplan voor De Piek af

Actie voor De Piek in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het belangrijkste onderdeel van het reddingsplan bestond uit de koop van de panden van De Piek aan de Hellebardierstraat 11-15 van de gemeente. Ook zou het achterstallig onderhoud worden weggewerkt en de ruimtes geschikt worden gemaakt voor verhuur aan andere partijen.

Volgens wethouder Sem Stroosnijder waren de voorwaarden uit het plan voor behoud van het pand niet te betalen. Het zou volgens hem om een bedrag van ruim 400.000 euro gaan. "Zo stond bijvoorbeeld in het reddingsplan het bod op de panden in geen verhouding tot de taxatiewaarde. Nu hoeven we echt dat laatste echt niet te hebben, maar het verschil was simpelweg te groot."

'De wil is er niet'

"Die 4 ton is een fictief bedrag, ik heb bijvoorbeeld geen taxatierapport gezien," zegt Auke Klaver die het reddingsplan voor De Piek opstelde. Volgens zijn berekeningen zou het gaan om een gemeentelijke investering van 200.000 euro. 'Nu is er opeens dat bedrag van 4 ton. Het leidt af van waar het ons om ging, behoud van poppodium zonder subsidie."

1 juli de sleutel inleveren

De teleurgestelde eigenaar van De Piek (Cultuurwerf) laat weten dat de komende maanden de geplande concerten doorgaan. Op 1 juli wordt de sleutel van De Piek ingeleverd bij de gemeente. Wethouder Stroosnijder zegt in een reactie dat hij open blijft staan voor een gesprek over de mogelijkheden voor popmuziek in de stad.

