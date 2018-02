Gestolen bruinvis terecht, 'de dief' schaamt zich diep

Dode bruinvis bij Zoutelande (foto: Adrie de Nooijer)

De jonge bruinvis werd vanochtend gevonden door de strandbewaking van Zoutelande en bij de dijk gelegd, zodat het door een medewerker van Reddingsteam Zeezoogdieren Zuidwest naar de Universiteit Utrecht gebracht kon worden. Toen de medewerker arriveerde, zag hij slechts een afdruk van het beest in het zand.

Een dode bruinvis in de tuin

De vrouw uit Barendrecht had het beest zien liggen en dacht dat het een mooie toevoeging zou zijn voor de schedelcollectie van haar man. Ze had het zoogdier in haar tuin liggen toen ze het bericht van de vermissing op de website van Omroep Zeeland las. Ze schaamde zich diep en nam meteen contact op met Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

De universiteit haalt het beest vandaag of morgen op, zodat de doodsoorzaak van de bruinvis achterhaald kan worden. De universiteit belooft de vrouw op de hoogte te houden van de uitkomsten van het onderzoek.

Lees ook: