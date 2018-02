Kinderen verrassen ouderen op Valentijnsdag

Sjoelen, kwartetten, rummikub en mens-erger-je-niet, de tafels in het restaurant van verpleeghuis Abbekinderhof staan er vol mee. De 9-jarige Levi speelt mens-erger-je-niet met een van de bewoners en het valt hem op dat het heel anders is dan met klasgenootjes spelen.

"Met klasgenootjes gaat het een stuk sneller, want die zetten de pionnen zelf neer en de ouderen moet je daar een beetje bij helpen", vertelt hij. De ouderen gaan wel voor de winst: "Als ze het getal gooien waarmee ze mijn pion van het bord kunnen gooien dan doen ze dat ook!", lacht Levi.

Moderne quiz

Naast bordspelletjes kunnen de ouderen ook kennismaken met een digitale fotoquiz op de tv wat helemaal nieuw voor hen is. "Wij zijn er niet mee groot gebracht en als ik zoiets zie dan ben ik altijd bang dat ik het kapot maak als ik op de knoppen druk", vertelt een bewoonster van het Abbekinderhof.

Daarom laat ze het haar tegenspeelster Merel doen die het hartstikke leuk vindt. "Die mevrouw is hartstikke slim, ik wist niet wat die gele bloem was en het bleek een Fresia te zijn. Zo leer ik er zelf ook van", vertelt Merel.

De kinderen spelen graag mens-erger-je-niet met de ouderen (foto: Omroep Zeeland)

De slogan van de Prinses Beatrixschool in Goes is 'Goed voor elkaar!' en het achterliggende doel van deze activiteit is om de wereld van jongeren en ouderen samen te brengen. Dat dit op Valentijnsdag gebeurt, maakt het volgens directeur Gerard Verkuil speciaal. "Het is heel mooi dat op deze dag van de liefde de ouderen de liefde van de jongeren ervaren en andersom", zegt Verkuil. De rest van het schooljaar worden er nog meer activiteiten georganiseerd voor de Prinses Beatrixschool en zorggroep Ter Weel.