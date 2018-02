Apparatuur voor hennep-kwekerijen aangetroffen bij politieactie Hulst

De 41-jarige Rico R., een van de landelijke leiders van No Surrender, is vanochtend aangehouden in zijn woning in Hulst. Zijn huis is vervolgens doorzocht en de politie viel tegelijkertijd binnen bij zijn bedrijfspand in Hulst en een café in Clinge.

Bewijs vinden

De huiszoekingen begonnen om 6.00 uur 's ochtends en gingen door tot rond de middag. Volgens de politie is motorclub No Surrender een criminele organisatie en daar hoopten ze zoveel mogelijk bewijs voor te vinden.

In beslag genomen motoren van No Surrender in Clinge (foto: Omroep Zeeland)

Wapens en drugs zijn uiteindelijk niet aangetroffen, wel is apparatuur voor hennep-kwekerijen in beslag genomen. Ook nam de politie zogenoemde gegevensdragers mee zoals computers en telefoons. Op welke van de drie locaties de vondsten gedaan werden, heeft de politie niet bekend gemaakt.

Gestolen of afgeperst

Bij het café in Clinge, dat dient als clubhuis voor No Surrender in Zeeuws-Vlaanderen, zijn zes motoren in beslag genomen. Het vermoeden is dat deze motoren gestolen of afgeperst zijn. Dat wordt nog verder onderzocht.

