Ontsnapte Schotse hooglanders gevangen

De Schotse Hooglanders zijn met een beetje hulp in een trailer gezet (foto: Linda van Wingen)

De dieren waren moeilijk te vangen, omdat ze nog jong zijn en daardoor erg schichtig. Aan de Striepseweg bij de boerderij van Van Wingen zijn ze uiteindelijk in de kraag gevat. Voor het eerst in acht dagen kon de dierenarts dichtbij genoeg komen om de Hooglanders te verdoven. Daarna zijn ze in de veewagen naar huis gebracht. De actie begon aan het begin van de middag. Rond 15.30 uur stonden de dieren weer op stal.

De Schotse Hooglanders uit Baarland zijn na een avontuur van acht dagen gevangen (foto: Linda van Wingen)

De dieren liepen al die tijd al in de buurt van de boerderij. In het weekend was er al een trailer neergezet om de dieren mee te vervoeren, in de hoop dat ze er uit zichzelf in zouden lopen. Dat gebeurde niet, dus moest er toch een dierenarts aan te pas komen, die de Hooglanders verdoofde en met een beetje hulp naar de trailers bracht.

De Hooglanders hebben twee weken vrij rondgelopen, maar weren uiteindelijk toch gevangen (foto: Linda van Wingen)

Eigenaar Dennis Pollemans hielp met het vangen van de Schotse Hooglanders. Zijn moeder Mary postte sinds de ontsnapping updates op Facebook over het wel een wee van de dieren. De familie Pollemans riep meerdere keren op tot voorzichtigheid rond het gebied waar de dieren rondliepen. Het is nog steeds niet bekend of de dieren zelf zijn ontsnapt, of dat een onbekende het hek van de Hooglanders open heeft gezet.

