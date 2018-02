100 dagen cel geëist tegen Domburgse voor mishandeling kind

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De 42-jarige moeder uit Domburg staat terecht voor mishandeling van haar zoon. Ze zou het kind hebben geslagen en geduwd. De mishandelingen zouden ongeveer twee jaar zijn doorgegaan, de jongen was toen tussen de 7 en 9 jaar oud. Hij woont niet meer thuis. Toen de vrouw vastzat in Torentijd in Middelburg zou ze agenten hebben getrapt en gebeten. Ook daarvoor staat ze terecht.

Opname bij Emergis

In oktober kwam de vrouw ook al voor de rechter, maar kwam het OM niet tot een eis. De officier van justitie wilde eigenlijk een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen, maar dan zou de vrouw haar huis kwijtraken. Haar 17-jarige dochter zou daar de dupe van worden en dat wilde de officier van justitie haar niet aan doen.

Daarom stelde de officier van justitie toen voor om meer onderzoek te doen naar de geestesgesteldheid van de verdachte en alvast hulp te organiseren. De verdachte gaf toen aan dat ze dacht dat opname bij Emergis het beste voor haar zou zijn, dat is intussen gebeurd. Over twee weken volgt de uitspraak.