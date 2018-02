Belangrijk voor Zeeland, maar die naam...

Joint Research Center, wie weet er een betere naam? (foto: Omroep Zeeland)

De naam Joint Research Center heeft in elk geval niks te maken met de joint die je bij een coffeeshop kan kopen. Een andere bekende naam waarin Joint een belangrijke rol speelt is de Joint Strike Fighter. Dat is een project waarbij een aantal landen samen werken bij het ontwikkelen van een nieuwe straaljager. Ook bij het laboratorium dat in Middelburg komt staat de term Joint voor een project dat een aantal partijen samen van de grond gaat trekken.

Stevige Zeeuwse naam nodig

De term Joint Research Center staat voor Gezamenlijk Onderzoeks Centrum. Een naam die op zich de lading dekt. Want het is een project dat overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven wordt opgezet. Maar ook de initiatiefnemers realiseren zich dat zo'n belangrijk instituut voor Zeeland een stevige Zeeuwse naam nodig heeft.

Ook Adri de Buck, directeur van de HZ, geeft toe dat Joint Research Center niet zo'n heel aansprekende naam is: "Ik stel voor dat we een prijsvraag uitschrijven onder studenten van het University College Roosevelt, Scalda en de Hogeschool Zeeland voor een mooie naam die we aan het Joint Research Center kunnen geven. Die onthullen we dan bij de opening en die vindt hopelijk plaats in september 2020."

Lees ook: