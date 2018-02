Trainer FitzGerald vertrekt bij Oemoemenoe

Coach Oemoemenoe, Simon FitzGerald (foto: Omroep Zeeland)

FitzGerald werd in augustus 2016 aangesteld als hoofdtrainer en was daarnaast de coach van het eerste herenteam van de rugbyclub. Dit team van Oemoemenoe komt uit in de hoogste klasse van Nederland en speelt momenteel in de kampioenspoule.

Volgens Oemoemenoe hebben "de Nederlandse rugbycultuur versus de Ierse, de ambities en resultaten" tot deze beslissing geleid.