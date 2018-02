Saakasjvili komt naar 'niet zo spannend' Terneuzen

Sandra Roelofs (links) en Mikhail Saakashvili in 2004. (foto: EPA)

Saakasjvili kwam vandaag in Nederland aan, om zich hier op basis van gezinshereniging te vestigen. Hij laat bij de NOS weten dat hij dol is op Nederland en zegt dat zijn vrouw hier twee tot drie keer per maand kwam.

Terneuzen niet zo spannend

Het gezin Saakasjvili heeft al een huis in Terneuzen. "Het is daar niet zo spannend als Amsterdam, maar dat is misschien wel goed voor me. Ik ben gewend dat mannen in donkere pakken me volgen. Dit is misschien wel beter."

Roelofs en Saakasjvili zijn al ruim twintig jaar getrouwd en hebben twee kinderen. Eerder diende Saaksjvili volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek in om op basis van gezinshereniging naar Nederland te komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldde in december dat Saakasjvili daarvoor in aanmerking komt.

Saakasjvili zoekt nog een school voor een van zijn zoons, die samen met zijn vrouw Sandra Roelofs ook weer terug naar Nederland komt.