Deel dit artikel:











Met de carnaval helemaal los en nu weer pas op de plaats

Tijdens de carnaval mag je zo gek doen als je wilt, maar na een tijd van feesten, komt ook een tijd van bezinning. Aswoensdag is de start van veertig dagen vasten. In Aardenburg doen ze het op traditionele wijze: met een kerkdienst waarin de mensen een kruisje op het voorhoofd krijgen van as.

Tijdens de dienst worden palmbladeren verbrand en van de as wordt een papje gemaakt, dat wordt gezegend door de pastoor. De kerkgangers gaan vervolgens in de rij staan en krijgen één voor één een kruisje op hun voorhoofd van het heilige papje. "Eigenlijk gaat het me niet eens om dat kruisje", vertelt Germen Modde, voorzitter van de lokale carnavalsvereniging de Nachtuuln. "Dat hoort er gewoon bij." Toe aan vasten Modde kijkt een beetje opgelucht: "Ik ben er ook eigenlijk wel aan toe, dat vasten. Mijn lichaam zou het niet volhouden als ik nu nog een dag zou gaan feesten." Na de dienst moeten alle gelovigen veertig dagen sober leven. Met behulp van zang, gedichten en gebeden worden de kerkgangers gemotiveerd om te starten met vasten. "Een schop onder de kont, zou kun je dat wel noemen, ja", lacht Modde. Met de Pasen is het klaar, die feestdag mogen de kerkgangers weer uitbundig vieren.