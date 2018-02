Brandweerman schiet vaker te hulp

Brandweer haalt paard uit de sloot met een verreiker van de gemeente (foto: Brandweerpost Kamperland)

Bij hulpverlening moet vooral aan het helpen van slachtoffers bij verkeersongevallen worden gedacht. Maar ook het redden van een paard zoals in januari van dit jaar in Kamperland (foto) hoort daarbij en bijvoorbeeld het leegpompen van ondergelopen kelders.

In het derde kwartaal van 2016 was het brandweerwerk nog verdeeld over 60 procent brand en 40 procent hulpverlening. Sindsdien daalt het aantal brandalarmeringen. En moet er vaker bij andersoortige incidenten de helpende hand worden geboden. In het derde kwartaal van vorig jaar haalde het aantal hulpverleningen de branden zelfs in.

Grafiek