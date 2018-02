Zeeland Wordt Wakker: brandweer, oud-president Georgië naar Terneuzen en vasten na carnaval

Brandweer haalt paard uit de sloot bij Wissenkerke (foto: Brandweerpost Kamperland)

Hulpverleners

Steeds vaker uitrukken om ergens hulp te verlenen en iets minder vaak om branden te blussen. Zo ontwikkelt zich het werk van de Zeeuwse brandweer, blijkt uit cijfers van het CBS over de laatste twee jaar. Zeeland volgt hiermee de landelijke trend.

Sandra Roelofs (links) en Mikhail Saakashvili in 2004. (foto: EPA)

Oud-president Georgië naar Terneuzen

De Georgische oud-president en Oekraïense oppositieleider Michail Saakasjvili wil zich met zijn gezin gaan vestigen in Terneuzen. Dat meldt de NOS. Saakasjvili is getrouwd met de uit Terneuzen afkomstige Sandra Roelofs.

Kerkgangers in Aardenburg krijgen een kruisje van as van de pastoor (foto: Omroep Zeeland)

Carnaval voorbij, nu veertig dagen vasten

Tijdens de carnaval mag je zo gek doen als je wilt, maar na een tijd van feesten, komt ook een tijd van bezinning. Aswoensdag is de start van veertig dagen vasten. In Aardenburg doen ze het op traditionele wijze: met een kerkdienst waarin de mensen een kruisje op het voorhoofd krijgen van as.

De Zeeuwse band Dragonfly (foto: Peter Sijnke)

Psychedelische rock

De Zeeuwse psychedelische rockband Dragonfly brengt dit najaar een album uit. Daarop komt bestaand en nieuw materiaal te staan.

Wandelaars in de buurt van Sint Jansteen. (foto: Otto Vosveld via Omroep Zeeland Flickr)

Weer

Een regenachtige start van de dag met een stevige zuidenwind. Het is niet koud met 4 of 5 graden. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. De wind draait van zuid naar zuidwest en is matig van kracht. Door de aanvoer van zachte lucht wordt het 8 of 9 graden.