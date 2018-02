15.000 vrijwilligers op de Olympische Spelen onder wie één Zeeuw

Leroy Dilano Ponnuthurai uit Middelburg werkt backstage bij Medal Plaza. (foto: Leroy Dilano Ponnuthurai)

Ponnuthurai werkt backstage bij Medal Plaza, de plek waar medaillewinnaars gehuldigd worden. Zijn werk is veelzijdig: hij hangt vlaggen op, strijkt medailledoeken, oefent de routes die atleten op het podium afleggen, zorgt dat mensen op de juiste plekken komen en verwelkomt de Nederlandse sporters. "Wanneer sporters hun medaille hebben ontvangen, gaan ze naar de green room. Daar leid ik ze naar toe, verwelkom ik ze in het Nederlands en geef ik ze een hand."

Vijf jaar geleden werd de Middelburger verliefd op Zuid-Korea toen hij in Seoel studeerde. "Dat was een geweldige tijd, vandaar dat ik altijd al iets terug heb willen doen voor het land." Vrijwilliger op de Olympische Spelen word je niet zomaar. Ponnuthurai schreef zich anderhalf jaar geleden in en liep een hele procedure door, voor hij geselecteerd werd. Afgelopen najaar volgde hij nog een basiscursus Koreaans en Engels en nam hij ontslag bij zijn werkgever om naar Zuid-Korea te kunnen.

'Er mag geen haartje opzitten'

"If you can dream it, you can do it. Maak een keuze om gekozen te worden", zegt de Middelburger daarover. "Ik heb de keuze gemaakt om hier als vrijwilliger te zijn en heb daarvoor m'n baan bij Dow Chemical opgezegd. Daar krijg ik nu een fantastische tijd voor terug."

Ondanks dat het hard werken is volgens strenge regels - 'er mag geen haartje opzitten, het moet allemaal pietje precies' - geniet de Zeeuw met volle teugen. "Ik vind het geweldig om hier te zijn en om te kunnen bijdragen aan zo'n groot evenement."