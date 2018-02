Werkloosheid in Zeeland gedaald

Vacatures UWV (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar januari stonden er nog 7.878 werklozen bij het UWV geregistreerd. De meeste werklozen wonen in de gemeente Vlissingen, de minste in Noord-Beveland. In de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland nam de werkloosheid het afgelopen jaar het meest af, in Kapelle en Noord-Beveland was de daling het kleinst.

Werkloosheidcijfers per gemeente (bron: UWV)

Gemeente Aantal werklozen januari 2018 Daling ten opzichte van januari 2017 Borsele 347 -18,7 procent Goes 655 -21,1 procent Hulst 409 -18,5 procent Kapelle 187 -11,0 procent Middelburg 808 -18,6 procent Noord-Beveland 155 -12,4 procent Reimerswaal 359 -18,0 procent Schouwen-Duiveland 521 -26,2 procent Sluis 360 -15,1 procent Terneuzen 864 -20,9 procent Tholen 401 -29,3 procent Veere 305 -18,2 procent Vlissingen 975 -14,4 procent

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds krapper, een trend die het UWV zeker ook in Zeeland ziet. Vooral bedrijven in de bouw en industrie hebben steeds vaker te maken met moeilijk vervulbare vacatures.