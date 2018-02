Rowwen Hèze, My Baby en Blaudzun op Vestrock

Rowwen Hèze staat dit jaar op Vestrock in Hulst (foto: Cor Daane)

Michelle David & The Gospel Sessions, Big Bat en de band Johan maken het Nederlandse rijtje af, maar dat zijn nog niet alle artiesten. De organisatie van Vestrock heeft ook bij onze zuiderburen geshopt en haalt behalve de Belgische indierockgroep Millionaire, ook de rockband Equal Idiots en het dj-duo Goe Vur In Den Otto naar Hulst.

De Schotse band WHITE staat voor het tweede jaar op rij op Vestrock. De bands Black Foxxes (Verenigd Koninkrijk), Powder for Pigeons (Australië en Duitsland), de Deense zangeres Lydmor en de Duitse Curt maken de voorlopige line-up compleet.

Rowwen Hèze, My Baby en Blaudzun

De Limburgse band Rowwen Hèze behoeft na meer dan 30 jaar geen introductie. Jack Poels en de zijnen weten regelmatig de weg naar Zeeland te vinden. Zo stonden ze al twee keer op Concert at SEA.

My Baby heeft de afgelopen jaren al menig festival op z'n kop gezet men hun soulvolle bluesrock. De Amsterdamse band won in 2016 een Edison in de categorie Alternative.

Singer-songwriter Blaudzun (Johannes Sigmond) is, na een periode van herbezinning, bezig met een muzikaal drieluik met als titel Jupiter. Deel één en twee zijn inmiddels verschenen. Jupiter III staat gepland voor april aanstaande.