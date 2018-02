Potje geld voor jonge boeren snel op

Brussel stelt jaarlijks geld beschikbaar voor jonge boeren die willen innoveren en duurzaam willen werken. De provincie Zeeland doet daar hetzelfde bedrag nog eens bovenop, zodat er dit jaar 318.000 euro in het potje zit. Het is bedoeld voor boeren onder de 40 jaar.

De pot is volledig benut

De inschrijving is inmiddels voorbij: tot vreugde van de provincie werd de pot volledig benut. In korte tijd dienden 32 boeren een aanvraag in. Er kunnen verschillende installaties of machines mee worden aangeschaft. Denk aan vergistingsinstallaties, zonnepanelen, windmolens, varkensvriendelijke vloeren, of, zoals Van der Meer, spuitinstallaties. Maximaal 20.000 euro van de totale kosten per investering is te verkrijgen via de regeling.

"Deze regeling is belangrijk voor onze sector", zegt René Bal namens de Zeeuwse agrarische jongeren (foto: Omroep Zeeland )

De overheid steunt de jonge boeren niet voor niets. De landbouwsector is een van de snelst vergrijzende in Nederland. Van de 55.000 boeren in Nederland is 4 procent nog onder de 35 jaar. Volgens het CBS verdwijnen er jaarlijks zo'n 2,5 à 3 procent boeren in Nederland. Dat cijfer is ook toe te passen op de provincie Zeeland. "Het is niet meer vanzelfsprekend dat een boerenbedrijf wordt overgenomen door een zoon of dochter", zegt René Bal van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK).

'Vaak moeten ze familieleden uitkopen'

Jonge boeren lopen bij de start of overname van hun bedrijf vaak tegen hoge kosten aan: Te weinig grond en daarnaast hoge grondprijzen. Vaak moeten ze, als ze een bedrijf willen overnemen, familieleden uitkopen. Ondertussen is het maar afwachten of de jaaropbrengst goed wordt. Veel geld om duurzamere installaties te kopen lijkt er dan niet over te blijven.

René Bal: "Een bedrijf moet sowieso rendabel zijn, laat daar geen misverstand over bestaan. We zien die regeling meer als een stimulering. Het gaat hier om grote investeringen, het is geen zak geld waar je zomaar wat mee kunt doen. Je moet je investering zelf voorfinancieren en uiteindelijk moet je de overige 70 procent van je investering zelf betalen. En het gaat om duurzame investeringen, die bijdragen aan onze toekomst."