Bewoners Buys Ballotstraat in Goes voelen zich steeds onveiliger

Goederentrein rijdt over de overweg in de Buys Ballotstraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Sinds de opening van de nieuwe afslag op de A58 is het veel drukker geworden in de Buys Ballotstraat schrijven de bewoners. Ze maken zich zorgen over de veiligheid voor de 'zwakkere verkeersdeelnemers' zoals fietsers, het hardrijden én stilstaan in de straat en de het gebrek aan genoeg parkeerplaatsen. Ze denken dat het aanpassen van de kruising met de Lewestraat en Patijnweg onvoldoende zal helpen om deze problemen op te lossen.

Geluidsoverlast, stank en bijna-ongelukken

Volgens hen voorziet het plan van de gemeente alleen in doorstroming van het verkeer, terwijl de bewoners meer problemen zien. Zo willen zij zwaar vrachtverkeer weren uit de straat en klagen ze over de extra spitstreinen en goederentreinen, filevorming, geluidsoverlast van auto's, stank en bijna-ongelukken tussen de verschillende verkeersdeelnemers.

De bewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente schrijven ze aan het gemeentebestuur: "Het complete plaatje zorgt er bij de bewoners van de Buys Ballotstraat voor dat wij u willen laten weten dat de maat nu vol is."

Reconstructie Patijnweg/Buys Ballotstraat (foto: Gemeente Goes)

De brief komt net voor de start van werkzaamheden aan de kruising en spoorwegovergang tussen de Buys Ballotstraat en de Patijnweg in Goes. De Buys Ballotstraat wordt vrijdagavond afgesloten.

Lees ook: