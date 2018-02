Vliegende verpleegkundige alleskunner in helikopter

Verpleegkundige Jeroen de Smit zit altijd naast de piloot (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 1996 zit Jeroen op de ambulance. De helft van de week werkt hij op de ambulancepost in Goes, de andere helft vliegt hij in de traumahelikopter vanuit Rotterdam: "Ik hou van buiten op straat werken. Dit vind ik het mooiste beroep van de wereld. Het werken op die traumaheli is voor mij gewoon het hoogst haalbare binnen de acute hulpverlening op straat."

Heftig is het soms wel, maar het zit in Jeroens karakter om gebeurtenissen snel van zich af te kunnen zetten. De passie voor het vak deelt hij graag met anderen.

Rescue Vlissingen

Sinds 2003 helpt hij mee als vrijwilliger bij Rescue Vlissingen. Hij legt met nog twee collega's de contacten met hulpverleners in de medische wereld. Uit het hele land komen ze vrijwillig naar Vlissingen om het publiek te laten zien hoe ze te werk gaan: "Ze doen het allemaal vrijwillig, maar velen zien het ook als een uitje. Ze komen in contact met collega's uit de rest van het land en kunnen zo ervaringen delen."

Jeroen verheugt zich al op de komende editie: "We hebben ook dit jaar weer heel wat in petto. De demonstraties die wij de laatste twee jaar gedaan hebben, zijn uniek voor Nederland, maar ook voor Europa, denk ik. Het vergt ontzettend veel voorbereidingen, dus kom allemaal 15 augustus naar Rescue Vlissingen."