Winterspelenpool: Niemand meer foutloos

Geen medaille vanmiddag voor Sven Kramer op de tien kilometer in Pyeongchang en dat was tegen de verwachting in van bijna alle deelnemers aan de Omroep Zeeland Winterspelenpool. Slechts één Zeeuw voorspelde dit persoonlijke drama van Kramer, alle anderen hielden aan deze vraag nul punten over.

Van Terhole naar Pyeongchang om de Nederlandse schaatsers toe te juichen (foto: Deborah van Eerdenburg) Er was al een kleine afvalrace aan de grote deceptie van vanmiddag vooraf gegaan. Na vier vragen stonden er nog maar drie deelnemers bovenaan met veertig punten, dus vier van de vier vragen goed: Petra van Belzen en Carlo Goormachtig uit Arnemuiden en Florian de Vos uit Kapellebrug. Omdat zij alle drie onterecht vertrouwen hadden in Kramer, heeft al na vijf vragen niemand meer de honderd procent score. Fout bij eerste vraag Het ging voor velen al mis bij de allereerste vraag: "Wint Claudia Pechstein een Olympische medaille op de 3 kilometer?" moest uiteindelijk met 'nee' worden beantwoord. Slechts dertig van de meer dan honderd deelnemers bleken dit goed te hebben voorspeld. Daarentegen: dat Ireen Wüst opnieuw met goud aan de haal zou gaan voorspelden 65 mensen, en dat lukte Wüst inderdaad. Tussenstand na vijf vragen Naam Woonplaats Totaal Carlo Goormachtig Arnemuiden 40 Floran de Vos Kapellebrug 40 Petra van Belzen Arnemuiden 40 Justin Schaalje s-Gravenpolder 30 Jurgen Zohlandt Westdorpe 30 lianne de Baan Ovezande 30 Marco Waterman Oost-souburg 30 Peter van der Veeken Vogelwaarde 30 Jan Adriaanse Middelburg 30 Nico de Wijze Middelburg 30 Edwin van der Hooft Terneuzen 30 Jeffrey Oudeman Goes 30 Martin Wondergem Veere 30 Harm Verwijs Tholen 30 Matthijs Geuze Goes 30 Saar den Hollander Kattendijke 30 Olda Baarends Goes 30 Jenny Duivens Sas van Gent 30 Carla Kouijzer Vogelwaarde 30 Nico de Hullu Goes 30 Leidie van Luijk middelburg 30 Natasja Tanghe Oostburg 30 Nicole Winkels Lelystad 20 Kevin Moll Geersdijk 20 Piet Wisse s-Heer Hendrikskinderen 20 Robbert Meeuwse Langeweegje 20 Vinsent Bosselaar Aagtekerke 20 Lennard van Belzen Middelburg 20 Yente van Cuijck Retranchement 20 Kevin Moll Geersdijk 20 Keimpe Wietsma Tilburg 20 Peter Dekker Utrecht 20 Rody van Leeuwen Koewacht 20 Chris Koopman St. Maartensdijk 20 Haiko Alberts Rilland 20 Rob Sanders Utrecht 20 Ivan Verbruggen Hulst 20 Pascal Huisman Toronto (Canada) 20 Maarten Janse Wolphaartsdijk 20 Huib Hendrikse Westkapelle 20 Emiel Dekker Oostburg 20 Anja Raas s-Heerenhoek 20 Joke de Neeff-Verspeek Scherpenisse 20 Frank Dellaert Sas van Gent 20 Melvin Hunnik Goes 20 Alain Boddaert Vlissingen 20 Robert van Eenennaam Goes 20 Johan Cujé Middelburg 20 Ard Ridderbos Nieuw- en St. Joosland 20 Peter Poppe Terneuzen 20 Jaap Provoost Biggekerke 20 André de Hondt Oost-Souburg 20 Marga Juliana Vlissingen 20 Tobias Haak Terneuzen 20 Floris Huigh Eindhoven 20 Ronny Molegraaf Vlissingen 20 Jonathan Koets Westkapelle 20 Pieter Israel Kruiningen 20 Hannie Scheele Vlissingen 20 Regine Boogert Middelburg 20 Teun Timmers IJzendijke 20 Ronald Stroo Middelburg 20 Marco dePriester Middelburg 20 Adri van Eijzeren Domburg 20 V. van Deursen Sas van Gent 20 Piet Geelhoedt Terneuzen 20 Melissa Gilde Goes 20 Michel de Kaart Goes 10 Rita Delaruelle Koewacht 10 Marcel Meulmeester Burgh-Haamstede 10 John Bastoen Knokke-Heist 10 Marieke Pieters Goes 10 Leo Deunhouwer Puttershoek 10 Bernie Rademakers Hulst 10 Lars Platjouw Axel 10 reinier boogaard Middelburg 10 Patrick Van Morrelgem Sluis 10 Laura Bek Middelburg 10 Peter van 't Westeinde 's-Heer Abtskerke 10 Davey Bennaars Den Bosch 10 Jan Jansma Vlissingen 10 Nelleke van Dijke Arnemuiden 10 Franco van Brussel Eindhoven 10 André Steenhard Zierikzee 10 Hans Bloks Vlissingen 10 Rob Pieters Hulst 10 Daan Sturm Tholen 10 Kasper Kooij Wemeldinge 10 Adri de Bot Sint Jansteen 10 Erik de Keijzer Tholen 10 Toni Dijksman Breskens 10 E.P. ter Braak Leiderdorp 10 Yvette Snuif Heinkenszand 10 Carlos Welvaert Eede 10 Erik Kok Arnemuiden 10 Peet Fermont Hulst 10 Arjan Bokelaar Arnemuiden 10 Remon van Geersdaele Oost-Souburg 10 Rien Buuron Bergen op Zoom 10 Sjoerd Sanderse Middelburg 0 Esther van 't Westeinde Wissenkerke 0 Wouter Verstraate Westkapelle 0 Okke Soolsma Vlissingen 0 Karola Kiel Goes 0 De volgende vraag over een Nederlander die aan de start verschijnt, betreft Akwasi Frimpong, op het onderdeel skeleton. Hij komt trouwens uit voor Ghana, want daar is hij geboren. De deelnemers aan de Omroep Zeeland Winterspelenpool zien hem niet als een grote kanshebber: slechts elf van de ruim honderd inzenders denken dat hij straks bij de eerste tien zal eindigen. Er zijn tot aan de slotceremonie nog vijftien vragen goed of fout te beantwoorden.