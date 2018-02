Brico Cross Hulst hoopt op bezoekersrecord

In de voorverkoop zijn volgens de gemeente Hulst al achtduizend kaarten aan de man gebracht. "Ik verwacht een nieuw record", zegt Vernimmen, die samen met de gemeente de drijvende kracht achter de cross is. Vorig jaar kwamen er tussen de tien- en twaalfduizend toeschouwers op het evenement af.

"Vorig jaar was het een overrompeling dat er zoveel mensen naar de wedstrijd kwamen. Dat hadden wij ook niet verwacht voor een eerste cross", zegt Vernimmen. Dat zorgde voor problemen bij de Tivoliweg. Door enkele aanpassingen in het parcours en het verplaatsen van start/finish hoopt Vernimmen dat er zondag meer ruimte is voor het publiek.

Mathieu van der Poel (foto: Orange Pictures)

De Brico Cross wordt zondag live uitgezonden op tv door Omroep Zeeland. De uitzending begint om 13.30 uur. Zowel de vrouwen- als mannenwedstrijd is rechtstreeks te volgen. Ook op de radio doet Omroep Zeeland rechtstreeks verslag van de wedstrijden in Hulst.

De tweede editie van de Brico Cross moet het doen zonder wereldkampioen Wout van Aert uit België. De wedstrijd in Hulst past niet in zijn voorbereiding op het wegseizoen, dat volgende week begint met de Omloop Het Nieuwsblad. Toch is Vernimmen tevreden over het deelnemersveld. "Dat is bijna perfect, op Wout van Aert na dan. Voor de rest zijn alle toppers hier."

Sanne Cant (foto: Orange Pictures)

De eerste editie van de Brico Cross in Hulst werd gewonnen door Mathieu van der Poel en Sanne Cant (foto). Ook dit jaar doen ze mee.

