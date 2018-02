Nieuwe markt Terneuzen 'een grote ramp'

De werkzaamheden gaan volgens schema (foto: Omroep Zeeland)

Drie weken geleden is een begin gemaakt met het opnieuw bestraten van de markt in het centrum van Terneuzen. De oude keien van de markt zijn daarvoor schoongemaakt en worden nu met precisie teruggelegd. Voor de uitvoerder een prachtig project, maar de reacties van de Terneuzenaren zijn meestal niet positief. "Vooral de oudere mensen vragen ons waarom de oude stenen er weer in terug gaan," vertelt uitvoerder Bennard de Rijke.

Hergebruik stenen is geldverspilling

Twee oudere dames die langslopen beamen dat. "Het is een grote ramp met die kasseien", zegt één van hen. "Ze zijn te glad. Over een paar jaar zullen ze zo veel klachten krijgen dat ze er weer normale stenen in moeten leggen. Slecht beleid hier." De andere mevrouw begrijpt er ook niets van. "Het was goed en waarom moet het dan veranderd worden. Ze leggen weer hetzelfde neer. Ik vind het geldverspilling."

Voor de herinrichting van de Markt heeft het college van burgemeester en wethouders 650.000 euro uitgetrokken.

Ontwerp voor herinrichting Markt in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Volgens een woordvoerder van gemeente Terneuzen is er bij het ontwerpen van de markt wel degelijk rekening gehouden met de mensen die wat minder goed ter been zijn. Daarom worden er ook brede looproutes gemaakt van een steensoort die niet glad is. Van diezelfde steen komt er ook een loopbrug over het plein waar de senioren gebruik van kunnen maken. "De beloopbaarheid van het plein is daardoor zeker verbeterd ten op zichte van het oude plein," aldus woordvoerder Hans Dullaert.

Werkzaamheden op tijd af

Half maart wordt het marktplein officieel geopend. Na wat vertraging, lopen de werkzaamheden nu weer volgens schema, vertelt De Rijke. "We hebben de goten gesteld voor de afwatering en de fontein gaan we volgende week aanleggen. Het wordt een plateau waar het straatwerk in doorloopt met verlichting er in."

Het project is voor de uitvoerder een uitdaging. "Je hebt veel met horeca te maken en winkels. We hebben er voor gezorgd dat we zo weinig mogelijk overlast hebben gegeven. Op zich is het een geslaagd project," besluit hij.