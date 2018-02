Nieuwe bassist debuteert met Racoon

Van Damme is de opvolger van Stefan de Kroon die in november 'met pijn in zijn hart' uit de band stapte.

Stefan de Kroon (foto: Omroep Zeeland)

De Kroon speelde twintig jaar in Racoon, hij had op het laatst steeds meer moeite om zich voor de volle 100 procent in te zetten voor de band, zo verklaarde hij zijn besluit om te stoppen.

De band gaat vanaf volgende maand op tournee door België en Nederland. De kaartverkoop voor die tournee start aanstaande zaterdag. Het eerste concert staat gepland op 23 maart in het Belgische Hamont Achel.

