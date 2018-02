Hoe wij Zoutelande als eerste ontdekten

Zoutelande

Sony Music en Agents After All hebben het luistergedrag bekeken van mensen die naar het nummer op Spotify luisteren. Op die manier valt precies in kaart te brengen welke mensen naar Zoutelande luisteren en wanneer ze het nummer hebben ontdekt.

De feiten over 'Zoutelande'

Zeeuwen hebben de BLØF-hit eerder ontdekt dan de rest van Nederland. Zeeuwen zijn namelijk 95% eerder aangehaakt met het luisteren naar het nummer. Dat blijkt uit cijfers van de week dat het nummer uitkwam. Al snel bleek dat Zoutelande vaker werd beluisterd, dan andere nummers op het album 'Aan' van BLØF.

In een vroeg stadium bleek dat Zoutelande met kop en schouders boven de rest van ‘AAN’ uitstak." Coen ter Wolbeek (Agents After All)

Verder heeft het nummer een piek opgeleverd in het aantal zoekopdrachten op Google naar Zoutelande. Door de populariteit van het nummer ligt het aantal zoekopdrachten hoger dan tijdens het hoogseizoen in de zomer. In totaal werd er 40% meer gezocht naar Zoutelande dan afgelopen zomer en 83% meer dan in de vorige winter.

Zoutelande bezet al een paar weken de hoogste positie van verschillende landelijke hitlijsten. Het nummer is een bewerking van het Duitse nummer 'Frankfurt Oder'.

