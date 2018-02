Van der Valk gaat voor hoteltoren in Goes

Van der Valk in Goes (foto: Website Van der Valk Goes)

Het nieuwe hotel komt naast het huidige hotelgebouw. Dit bestaande gebouw wordt - bij opening van nieuwe hotel - leeggehaald en verhuurd door Van der Valk.

Zwembad en wellness

In het artikel in de krant laat manager Claudia Verzijlbergh weten dat het huidige hotel in Goes sterk verouderd is. Naast de 140 kamers komt in de nieuwe vestiging een skybar en wellnessvoorzieningen zoals een zwembad en fitnessruimte.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw start; de vergunningen moeten namelijk nog worden aangevraagd. In de krant zegt Verzijlbergh dat Van der Valk in ieder geval "vaart wil zetten achter het plan."