Komst Ørsted (stapje) dichterbij

Het nieuwe logo van Ørsted (foto: Omroep Zeeland)

Op 1 maart moet de gemeenteraad akkoord gaan met de komst van Ørsted. Ook na die goedkeuring is de komst van het energiebedrijf nog niet definitief. Dan moet Ørsted een bouw- en omgevingsvergunning aanvragen, waartegen omwonenden eventueel bezwaar kunnen maken.

Het is de bedoeling dat de onderhoudsbasis voor de windmolenparken op zee naast de veerboot in Vlissingen wordt gebouwd. De basis in Vlissingen zal gebruikt worden tijdens de bouw van twee windmolenparken op zee, maar ook voor het onderhoud van de parken. Er komen minimaal zestig mensen te werken.

(foto: OZ)

Voor de kust van Zeeland komen twee windmolenparken, Borssele I en Borssele II, ieder met een capaciteit van 350 megawatt. De parken komen buiten de 12-mijlszone te liggen, op meer dan 22 kilometer van de kust bij Zeeland. In totaal gaat het om 94 turbines.

Lees ook: