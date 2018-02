Dimitri Kaijser droomt van Wimbledon en Roland Garros

Wereldtoppers als Alexander Zverev, Tomas Berdych, David Goffin en Grigor Dimitrov laten hun rackets deze week allemaal bespannen door Kaijser en zijn collega's. Dat is een secuur werkje. "De verschillende rackets van een speler moeten allemaal identiek zijn", weet Kaijser. "Daarom is het zaak om steeds hetzelfde te doen. Natuurlijk is daarbij het aantal kilo's belangrijk, maar eigenlijk heeft iedere handeling invloed op hoe de bespanning uiteindelijk wordt."

Roger Federer

Bijna alle spelers vertrouwen hun racket aan Kaijser toe, maar dat geldt niet voor tennislegende Roger Federer en dat vindt de Vlissinger jammer. "Het is natuurlijk een droom van iedere bespanner om het racket van Federer te mogen bespannen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb begrepen dat hij een eigen bespanner bij zich heeft. Dat is jammer."

Dimitri Kaijser bij het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam (foto: Omroep Zeeland)

Dimitri Kaijser vertelt over zijn werkzaamheden bij het ABN Amro tennistoernooi

Kaijser maakt lange dagen in Ahoy. Hij komt 's ochtends om acht uur al binnen en is vaak pas na één uur 's nachts weer weg. In die uren is hij eigenlijk constant bezig met bespannen. "We doen met z'n allen ongeveer 400 à 500 rackets. Of ik ook nog tijd heb om tennis te zien? Weinig, maar af en toe probeer ik tussendoor nog wel wat mee te pikken. Ik hoop dat ik Federer nog kan zien spelen."

Ambities

Kaijser is trots dat hij opnieuw bij het grootste Nederlandse toernooi mag bespannen, maar kijkt ook verder. "Ik droom wel van Roland Garros en Wimbledon", bekent hij. "Maar dan moet ik nog wel wat stapjes maken." Die stappen heeft hij in Rotterdam inmiddels gemaakt. Vorig jaar mocht hij tot en met de donderdag van het toernooi blijven, maar dit jaar bespant Kaijser ook de rackets voor de finale. Behalve dan het racket van Federer.