Zeeland wordt wakker: ziekenhuisgesjoemel, hoteltoren bij Goes en bespanner tennisrackets

Goedemorgen. Het is vrijdag 16 februari en dit is in het nieuws in Zeeland.

Het ADRZ-ziekenhuis in Vlissingen (foto: Jan Daniëls / Omroep Zeeland Flickr) Gesjoemel Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tegen oud-directeur Rob Zomer van het Ziekenhuis Walcheren een gevangenisstraf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. De ziekenhuisdirecteur zou gesjoemeld hebben met de wachtgeldregeling die hij van het ADRZ kreeg. Lees ook: Gevangenisstraf geëist tegen Vlissingse ziekenhuisdirecteur (foto: Omroep Zeeland) Komst energiebedrijf naar Vlissingen De komst van de onderhoudsbasis van het Deense energiebedrijf Ørsted naar Vlissingen is iets dichterbij gekomen. In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond werd een zogenoemde verklaring van geen bezwaar behandeld. Lees ook: Komst Ørsted (stapje) dichterbij Van der Valk in Goes (foto: Omroep Zeeland) Van der Valk Van der Valk gaat een nieuw hotel aan de Deltaweg bij Goes neerzetten. Dat meldt de PZC. Het gaat om een hoteltoren van elf tot vijftien etages met 140 hotelkamers. Lees ook: Van der Valk gaat voor hoteltoren in Goes Dimitri Kaijser uit Vlissingen bespant voor het tweede jaar tennisrackets bij het ABN Amro toernooi in Rotterdam (foto: Omroep Zeeland) Bespanner Kilometers aan snaren gaan er deze week door zijn vingers. Dimitri Kaijser uit Vlissingen is één van de professionele bespanners van tennisrackets die deze week actief zijn bij het ABN Amro toernooi in Rotterdam Lees ook: Dimitri Kaijser droomt van Wimbledon en Roland Garros Boulevard bij Vlissingen (foto: Hanneke JL) Weer Na een frisse start van de dag loopt de temperatuur vandaag aardig op. De zon begint ook aan kracht te winnen in deze tijd van het jaar en het is de hele dag flink zonnig. Het wordt maximaal 8 of 9 graden. Daarbij waait er een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind.