Ruim anderhalf miljoen voor Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het Bevrijdingsmuseum gaat het bedrag van 1.650.000 euro gebruiken voor de bouw van een vrijheidspaviljoen waarin aandacht wordt besteed aan de Slag om de Schelde uit 1944 én aan het gedachtegoed van de Amerikaanse president Roosevelt over de vier vrijheden. "Zodat we ook de verbinding kunnen leggen met het heden, waarbij vrijheid en democratie helaas nog steeds onder vuur liggen", vertelt directeur Stef Traas.

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp over anderhalf miljoen

Het vrijheidspaviljoen krijgt een plaatsje in het Bevrijdingspark dat het Bevrijdingsmuseum afgelopen jaar opende. Traas: "Het Zeeuwse landschap waarin alle facetten uit de Tweede Wereldoorlog aan bod komen. Het nieuwe vrijheidspaviljoen ontbreekt nog in dat plaatje."

'Hier kunnen we alleen maar van dromen'

In totaal verdeelde de Postcode Loterij gisteravond 357 miljoen euro over 112 goede doelen. Het bedrag kwam voor de directeur als een verrassing: "We hadden natuurlijk een projectplan ingeleverd, maar ook wij wisten gisteravond pas om 22.00 uur dat deze bijdrage er aan komt."

De cheque voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland (foto: vfonds)

"Het is bijna niet te geloven", gaat Traas verder. "Natuurlijk hadden we de hoop dat er iets zou komen, maar zo'n mooi bedrag, daar kunnen we alleen maar van dromen."