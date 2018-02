Brouwershaven terug naar standaardcompetitie met nieuwe trainer

(foto: Paul ten Hacken)

Sandhövel (38) was eerder werkzaam met Ron Amperse bij MZVC. Dit seizoen is hij als scout actief voor de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) in Vlissingen.

Brouwershaven komt dit seizoen uit in de reserve 5e klasse, maar heeft bij de KNVB aangegeven terug te willen keren naar de standaardcompetitie. Volgend seizoen zal Brouwershaven uitkomen in de 4e klasse. De club heeft de KNVB verzocht om in een Brabantse poule ingedeeld te worden. "Omdat die naar verwachting minder sterk is dan de Zeeuwse 4e klasse", zegt voorzitter Sven Vermeijden van Brouwershaven.

Brouwershaven was in het seizoen 2012-2013 voor het laatst actief in de standaardcompetitie van de KNVB. "We hebben nu aanwas vanuit de JO19. Daarnaast zijn er al enkele jongen seniorenvoetballers actief bij de club. Daarom willen we weer terugkeren", aldus Vermeijden.

Sandhövel volgt het trainersduo Arjan van der Meer en Ivan Pankow over. Brouwershaven moet een trainer met het vereiste TC3-diploma aanstellen om in de standaardcompetitie uit te kunnen komen.

