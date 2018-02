'Hou je hoofd omhoog', Racoon maakt nummer voor Sven Kramer (video)

Het nummer ontstond spontaan, net voor de uitzending. De redactie belde de bandleden 's middags op met de vraag of ze hun nummer 'No Mercy' in de uitzending konden zingen. "Have mercy with the king, is dat niet toepasselijk op Sven?", zei presentator Matthijs van Nieuwkerk in de uitzending. "Genade met de koning, dat had niemand vandaag, ook het geluk niet. Maar jullie zeiden: 'Laat maar, we verzinnen zelf wel iets.'

'You Will Always Stay Around'

En dat deed Racoon, in de kleedkamers van het tv-programma zetten ze een liedje in elkaar. Voor ze hun nieuwe single 'Soon' speelden - de reden waarom ze in de uitzending zaten - vertolkte de band 'You Will Always Stay Around'.

Met teksten als 'Nobody holds the future, they are all wining about the past' en 'Hold your head up high my friend, you can be proud of what you have', kreeg Racoon de hele zaal stil. Of Sven Kramer, die gisteren naast het Olympisch goud op de tien kilometer greep en uiteindelijk zesde werd, troost uit het nummer haalt, is niet bekend.

Bassist Stefan de Kroon, tweede van links, verliet de band in november vorig jaar. (foto: Racoon)

Debuut bassist

​Voor Racoon was het het eerste optreden zonder bassist Stefan Kroon. Hij stapte in november 'met pijn in zijn hart' uit de band. Maarten van Damme stond voor de eerste keer met de Zeeuwse band op het podium.

