Henk Zwartelé gestopt als voorzitter van GOES

Henk Zwartele (foto: Omroep Zeeland)

Zwartelé wil geen nadere toelichting geven op zijn vertrek. "Daar heb ik een paar uur voor nodig om dat uit te leggen en dat wil ik nu niet." Door het vertrek van Zwartelé bestaat het bestuur van GOES nu uit twee leden: André de Koning en Rien Koster.

Volgens Zwartelé is hij al sinds half januari geen voorzitter van GOES meer. "Het bericht ging rond dat ik een time-out had genomen, maar iedereen binnen GOES wist dat ik definitief gestopt was. Dat heb ik op 12 januari al aangegeven."

Zwartelé was sinds 2006 voorzitter van GOES. Eerder was hij voorzitter van Patrijzen, de club in zijn woonplaats 's-Heerenhoek.