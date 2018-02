'Het is net een stofzuiger, die over de bodem gaat'

Door het weghalen van de drempel wordt de monding van de Westerschelde toegankelijker voor grote schepen. Daar profiteren in Zeeland vooral de bedrijven in Vlissingen-Oost van. Nu kunnen ze schepen ontvangen met een diepgang van 16,5 meter; na het baggerwerk zal dat een diepgang van 17 meter zijn. Hoewel het om maar een halve meter verschil gaat, betekent dat in de praktijk dat de schepen die naar Vlissingen-Oost varen, voortaan veel zwaarder beladen mogen worden.

Je kunt het baggerwerk een beetje vergelijken met een stofzuiger, die over de bodem gaat." Ewout Vrolijk, baggeraar

Het werk wordt gedaan door een grote ijzeren buis, met een schraper eraan die over de bodem wordt getrokken. "Je kunt het een beetje vergelijken met een stofzuiger", vertelt Ewout Vrolijk van het betrokken baggerbedrijf. Met het baggerwerk is een bedrag gemoeid van 2,5 miljoen euro.

Baggerschip De Elbe baggert vaargeul de Wielingen uit met deze schraper die over de bodem gaat (foto: Omroep Zeeland)

De vaargeul van de Wielingen is 500 meter breed, maar er wordt maar 180 meter uitgebaggerd. "De hele vaargeul uitbaggeren, bleek heel kostbaar te zijn. Bovendien kunnen we het natuur- en milieuleven in de monding van de Westerschelde zoveel mogelijk sparen", zegt Cor van de Woestijne van het havenbedrijf North Sea Port, waar de Zeeuwse havens sinds enkele maanden deel van uitmaken.

Baggeren buiten het broedseizoen

Van de Woestijne is zeer te spreken over het contact dat North Sea Port over de Wielingen had met de natuurorganisaties. "Dat is heel goed verlopen. Ze hadden ook begrip voor het feit dat we de Wielingen moesten uitbaggeren om de havens bereikbaar te houden", aldus Van de Woesteijne. "Maar we hebben ook naar hen geluisterd; zo zijn we gaan baggeren buiten het broedseizoen."