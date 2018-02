No Surrender-leider Rico R. uit Hulst langer vast

(foto: ANP)

R. wordt ervan verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie, samen met voorman Henk Kuipers. Kuipers werd in december al aangehouden en zit nog vast. R. werd afgelopen woensdagochtend gearresteerd.

De politie startte toen een grote huiszoekingsactie en doorzocht zijn huis, zijn bedrijfspand in Hulst en een café in Clinge waar de motorclub vaak clubavonden heeft. Agenten namen toen apparatuur voor hennep-kwekerijen en gegevensdragers als computers en telefoons in beslag.

Lees ook: