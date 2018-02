Deel dit artikel:











Little Symphonies zet muzikale verhaal voort

Little Symphonies heeft zijn tweede single uitgebracht: Hiraeth. Little Symphonies is de naam van een muzikaal project van Maxim Ventulé (zanger van de Walcherse band Keaton) en Tom Gudde. De twee wonen in Breda en werken aan een conceptalbum rond de thema's volwassen worden en sterfelijkheid.

Little Symphonies - Hiraeth Heftige ervaringen Het project startte vorig jaar. Zanger Maxim Ventulé verwerkte enkele heftige ervaringen uit zijn persoonlijk leven in de vorm van sfeervolle en nostalgische liedjes. Inspiratie vond hij bij artiesten als Bon Iver, Wilco en Agnes Obel. Als eerste single verscheen Early Train Home. Nu is daar de opvolger Hiraeth. Die titel betekent zoiets als heimwee naar een thuis waarnaar je niet kan terugkeren of dat er misschien zelfs nooit is geweest. De bijbehorende clip is gemaakt door onze eigen Isabel van Schilt. Tom Gudde (l) en Maxim Ventulé (r) (foto: Little Symphonies)