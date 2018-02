Dodelijke steekpartij Turfkaai Middelburg: noodweer of niet?

Dennis van de Velde overleed op 19-jarige leeftijd na een steekpartij (foto: Omroep Zeeland)

Op zaterdagavond 1 maart 2014 ontstond onenigheid tussen de dader en een groepje mannen waaronder de 19-jarige Dennis van de Velde. Deze ruzie mondde uit in een steekpartij. De dader werd door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. In hoger beroep werd dat zes jaar. Het hof woog mee dat de man jarenlang is gepest.

Noodweer of niet?

De advocaat van de dader ging echter in cassatie bij de Hoge Raad, omdat hij het niet eens was met de verwerping van het beroep op noodweer dat hij aanvoerde in de rechtszaak. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar de feiten in een zaak, maar beoordeelt of de rechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. In dit geval dus of het afwijzen van het beroep op noodweer door het gerechtshof wel juist is. De Hoge Raad is vrij om de conclusie van de advocaat-generaal al dan niet op te volgen.

De Turfkaai in Middelburg na de steekpartij op 1 maart 2014 (foto: Omroep Zeeland)

De dader was een bekende van de politie. Kennissen van de man omschreven hem destijds als een tikkende tijdbom, die door de hulpverlening als onbehandelbaar werd gezien omdat hij hulp weigerde.

