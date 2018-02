Statencommissie: Verhoging wegenbelasting onvermijdelijk

File op drukke dag in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Jarenlang kreeg de provincie minder geld uit Den Haag, omdat de winstuitkering van Delta de kas spekte. Maar de tijd dat het Zeeuwse energiebedrijf vette winsten maakte is voorbij. Daarom wil Zeeland nu meer geld van andere provincies. Dat kan, maar dan moeten Zeeuwen verhoudingsgewijs wel net zoveel motorrijtuigenbelasting betalen als andere Nederlanders. Dat eisen de andere provincies op advies van een landelijke commissie.

Provinciehuis door de takken heen - archieffoto (foto: OZ)

Maar vragen zijn er genoeg. Komt de verhoging van de motorrijtuigenbelasting wel helemaal ten goede aan de mobiliteit en het wegenonderhoud in Zeeland? (SP) Is de burger weer de dupe? (50-plus). Is het eerlijk? Welke 'kerntaken' kan de Provincie niet meer uitvoeren als er geen geld uit Den Haag komt? (PvdA)

Ten goede aan Zeeland

Op die laatste vraag antwoordde gedeputeerde Jo-Annes de Bat dat bijvoorbeeld het natuurbeheer, een hoofdtaak van de provincie, in het gedrang komt. Verder stelde De Bat dat de hoogte van de motorrijtuigenbelasting iedere drie jaar wordt vastgesteld. Het geld dat Zeeland krijgt zal bovendien 'een-op-een' ten goede komen aan de Zeeuwse burger, beloofde de gedeputeerde.

SP-Statenlid Ger van Unen over de verhoging van de motorrijtuigenbelasting in Zeeland.

