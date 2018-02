Komt Saakasjvili nou wel of niet naar Zeeland?

Saakasjvili tijdens een interview in Amsterdam (foto: NOS)

Saakasjvili is maandag Oekraïne uitgezet en dook woensdag op in Nederland. Hij kreeg een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging. Zijn vrouw, Sandra Roelofs, komt uit Terneuzen.

Gisteren zei de oud-president tegen verschillende media dat hij voornemens is om in Terneuzen te gaan wonen. Burgemeester Jan Lonink van die gemeente heeft hier nog niks van gehoord en volgens hem zou het volstrekt normaal zijn dat hij hierover ingelicht zou worden. "We hebben dus geen reden om aan te nemen dat hij morgen op de stoep staat."

Omstreden figuur

Lonink gaat ervan uit dat hij geïnformeerd zou worden, omwille van de veiligheid. Saakasjvili is omstreden, in Oekraïne streed hij als oppositieleider tegen corruptie en bemoeienis van Rusland. Georgië wil Saakasjvili uitgeleverd krijgen, omdat hij daar is veroordeeld voor machtsmisbruik.

Er waren geruchten dat Sakaasjvili zich misschien ook in Cadzand zou kunnen vestigen. Daar heeft de familie namelijk een vakantiehuis. Maar ook de gemeente Sluis zegt geen signalen ontvangen te hebben over zijn komst.

