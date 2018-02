Isabel Provoost maakt hiphop-uitstapje met De Hobbyisten

De Hobbyisten ft. Isabel Provoost - 10 Sec Fame

Binnen het Zeeuwse muziekwereldje was het niet moeilijk om elkaar tegen te komen. Isabel: "Er zijn veel goede muzikanten in Zeeland, maar het wereldje is klein en contacten zijn zo gelegd."

De productie is een samenwerking met Urban Umbrella, een collectief dat bands en artiesten creatief ondersteunt op het gebied van presentatie, vormgeving en videoclips. De clip van de akoestische versie van 10 Sec Fame wordt vrijdagavond voor de eerste keer getoond aan het publiek van de Open Mic in De Spot in Middelburg.

Het is een ontzettend vet nummer geworden!" Isabel Provoost

Leuke klik

Isabel heeft met De Hobbyisten een leuke klik en zo is er een samenwerking ontstaan: "Ik luister sowieso graag naar Hiphop/R&B en vond het daarom enorm leuk om een muzikaal uitstapje te maken en op 10 Sec Fame mee te zingen. Het is een ontzettend vet nummer geworden!"

Of we in de toekomst nog meer zullen horen van deze combinatie is nog de vraag. Isabel is druk met haar studie (HBO-rechten), met optredens en met het schrijven van eigen werk.

Isabel Provoost tussen Donald Joosse (l) en Kevin van Gorkom van De Hobbyisten (foto: Christel Provoost)

10 Sec Fame is een nummer van de nieuwe EP van De Hobbyisten, getiteld EP & Vloed. Daarop introduceert de band uit Vlissingen een vernieuwd hybride geluid: een elektronische sound gecombineerd met akoestische instrumenten. Isabel Provoost stond tijdens de presentatie van de EP in februari samen met De Hobbyisten op het podium van De Piek in Vlissingen.

Finaliste

Isabel was begin 2017 finaliste in The Voice of Holland. Het afgelopen jaar trad ze regelmatig op met haar band, onder andere op het Zeeland Nazomerfestival. Ook stond ze op Concert at SEA en zong ze met orkest in Athene en het Concertgebouw in Amsterdam.