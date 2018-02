Paul Telussa terug in Zeeuwse amateurvoetbal

John Karelse (l), Paul Telussa (m) en Ruud Pennings (r) (foto: Paul ten Hacken)

Telussa is dit seizoen ook actief bij Jong Ambon als assistent van de huidige hoofdtrainer Karl Vergouwen, maar die vertrekt aan het einde van het seizoen.

Wens vanuit spelersgroep

"Vanuit de spelersgroep kwam de wens om Paul hoofdtrainer te maken", zo vertelt Melvin Telussa. "We hebben een moeilijke periode achter de rug bij club waarbij negentien spelers vorig seizoen vertrokken. Ook de spelers die we op het oog hebben voor volgend seizoen, willen dat Paul hoofdtrainer wordt."

Telussa erkent dat het best gek was om met zijn vader de onderhandelingen te voeren. "Haha, dat was het zeker. Maar we hebben alle plussen en minnen afgewogen en er zijn ook momenten geweest dat ik me er niet mee bemoeid heb, want het is toch een bijzondere situatie. De aanstelling wordt breed gedragen."

Contract voor één seizoen

Paul Telussa heeft een contract voor één seizoen getekend bij de club waar hij al eerder actief was als hoofdtrainer (2007-2009). Telussa heeft veel ervaring in het amateurvoetbal en was in de Hoofdklasse werkzaam bij Hoek, Kloetinge en Terneuzen. Bij Zeelandia Middelburg was Telussa voor het laatst actief als eindverantwoordelijke. Dat was in het seizoen 2013-2014.