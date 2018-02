Deel dit artikel:











Vrouw opgepakt na bedreiging in Middelburg

In Middelburg is een vrouw aangehouden vanwege een bedreiging. De politie heeft de verdachte overgebracht naar gevangenis Torentijd in Middelburg. Omdat de bedreiging gebeurde in huiselijke kring, zegt de politie niks over de toedracht.

Politieauto (foto: oz) In de voortuin van de verdachte is door politiehond Falco een mes gevonden. Wie er bedreigd is, maakt de politie niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.