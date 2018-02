Dieven slaan toe in jachthaven Breskens

Politieauto (foto: oz)

Een week geleden luidde de politie nog de noodklok over diefstallen in jachthavens. Omdat diefstallen volgens de politie lastig te voorkomen zijn, is een beroep gedaan op eigenaren om zoveel mogelijk waardevolle spullen van de boot af te halen, en de buitenboordmotor mee te nemen.

